Sommerferien-Freizeitangebote im Rhein-Sieg-Kreis So können Kinder und Jugendliche ihre Ferien verbringen

So können Kinder und Jugendliche aus dem Rhein-Sieg-Kreis im bereits ausgebuchten Feriencamp „Bewegung, Aktion und Technik“ mehr über Technik erfahren und selbst in Bewegung kommen. Die 10- bis 12-Jährigen übernachten vom 31. Juli bis 4. August in der DJH Jugendherberge Lindlar. Von dort aus besuchen sie die „Bayarena“ und das Spaß- und Freizeitbad „CaLevornia“ in Leverkusen. An Mitmach-Stationen im LVR-Industriemuseum in Engelskirchen können sie technische Herausforderungen bewältigen und auf Burg Wissem in Troisdorf erfahren, wie sich ein mittelalterlicher Ritter in Kettenhemd und Kettenhaube zurechtfand.