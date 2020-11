Gutscheinportal im Rhein-Sieg-Kreis : Solidarität mit Lieblingsläden in der Corona-Krise

Rhein-Sieg-Kreis Der erneute Lockdown trifft Gastronomen und Dienstleister hart. Mit dem Gutscheinportal „Wir sind Rhein-Sieg“ möchten zwei Unternehmer deshalb lokale Betriebe unterstützen.

Der zweite Lockdown des Jahres trifft die lokalen Gastronomiebetriebe, Dienstleister und den Einzelhandel besonders hart. Viele leiden derzeit immer noch unter den finanziellen Auswirkungen der ersten Welle der Corona-Pandemie. Auch wenn die zweite Welle ein Lockdown „light“ ist, sei sie für die lokalen Gastrobetriebe und kleinen Läden in den Innenstädten besonders hart, so die Ansicht von Niklas Böhner und Kai Kolepka. Beide Unternehmer hatten schon im März die Idee zu helfen. „Innerhalb von 24 Stunden hatten wir das Gutscheinportal www.wirsindrheinsieg.de auf die Beine gestellt. Mit unserem Portal wollen wir helfen, gemeinsam unsere Lieblingsorte vor der Insolvenz zu retten, indem wir ihnen jetzt das Geld zur Verfügung stellen, was wir sowieso in den nächsten Monaten bei ihnen ausgeben werden“, so Kai Kolepka.