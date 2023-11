Drogenverkauf an Minderjährigen in Neunkirchen-Seelscheid Staatsanwältin findet Urteil zu hart

Es passiert nicht alle Tage, dass die Vertreterin der Staatsanwaltschaft nach der Entscheidung einer Großen Strafkammer von einem Skandalurteil spricht und sofort einen Revisionsantrag zugunsten des Verurteilten ankündigt. Vor dem Bonner Landgericht wurde ein am Montag 23-jähriger Kleindealer wegen des Verkaufs von 80 Gramm Marihuana und acht Gramm Amphetamin zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt. Der Kunde des Dealers aus Neunkirchen-Seelscheid war zum Zeitpunkt des Verkaufs noch minderjährig. Der Jugendliche dealte allerdings trotz seines jungen Alters bereits selber und war mit seinem Kaufwunsch seinerseits an den nun Verurteilten herangetreten. So sahen Anklage und Verteidigung gleichermaßen einen minderschweren Fall und die Staatsanwältin beantragten, den geständigen Dealer zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten zu verurteilen. Der Anwalt des jungen Mannes, Strafverteidiger Martin Kretschmer, sah das ähnlich und beantragte außerdem, dass die Strafe zur Bewährung ausgesetzt werde.