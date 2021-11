Stau bei Ausfahrt Lohmar in Fahrtrichtung Frankfurt : Autofahrer wird bei Unfall auf der A3 im Fahrzeug eingeklemmt

Bei einem Unfall auf der A3 wurden zwei Menschen verletzt. Foto: Christof Schmoll

Lohmar Auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt hat sich am Morgen in Höhe Lohmar ein Unfall ereignet. Die Fahrbahn ist teilweise gesperrt. Der Verkehr staut sich dort aktuell.



In Höhe der Ausfahrt Lohmar Süd ist es am Mittwochmorgen zu einem Unfall gekommen. Ein VW Golf fuhr am Beginn einer Baustelle auf einen Spurentrenner auf. Nach ersten Informationen sind der 42-jährige Fahrer und sein Beifahrer verletzt. Der Fahrer wurde im Auto eingeklemmt.

Die Bergung durch die Feuerwehr Lohmar ist bereits abgeschlossen. Derzeit ist die Fahrbahn in Richtung Frankfurt nur noch einspurig befahrbar. Die Ausfahrt Lohmar Süd ist gesperrt. Es hat sich bereits ein längerer Stau gebildet.