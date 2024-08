Siegdamm bei Eitorf Streit um 8000 Sandsäcke am Siegufer

Eitorf · Seit dem Weihnachtshochwasser liegen 50 Tonnen Sand in Säcken am Sieg-Damm bei Kelters. Über die Zuständigkeit wird gestritten. Was ist da los?

08.08.2024 , 16:00 Uhr

Teilweise eingewachsen lagern seit dem Weihnachtshochwasser die Sandsäcke am Siegdamm. Foto: Inga Sprünken

Von Inga Sprünken