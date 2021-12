Neunkirchen-Seelscheid, Much und Ruppichteroth : Stromausfall behoben, aber weitere Reparaturen nötig

Update Rhein-Sieg-Kreis Nach rund 24 Stunden konnte der Stromausfall in Much, Neunkirchen-Seelscheid und Ruppichteroth am späten Samstagabend wieder behoben werden. In den nächsten Tagen stehen allerdings noch weitere Reparaturen an.



Von Christof Schmoll, Dierk Himstedt und Thomas Faßbender

Der seit Freitagabend anhaltende Stromausfall in Teilen des Rhein-Sieg-Kreises ist laut Energieversorger Westnetz am Samstagabend weitestgehend behoben worden. Rund 41.000 Einwohnerinnen und Anwohner waren rund 24 Stunden ohne Strom. Die mehr als 21.000 Menschen in den Ortschaften Much und Ruppichteroth hatten am Samstagabend gegen 18 Uhr wieder Strom. Weitere 20.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den Ortschaften von Neunkirchen-Seelscheid wurden ab 21.30 Uhr sukzessive zugeschaltet, teilte Christoph Brombach vom Versorger Westnetz mit.

Die Reparatur der Schäden, die am Freitagabend durch einen Brand in einer Umspannanlage ausgelöst wurden, werde jedoch noch einige Tage in Anspruch nehmen. Die Monteure konnten manche Leitungen zunächst nur provisorisch wieder in Betrieb nehmen, so Brombach. „Ein ganz besonderer Dank gilt den betroffenen Einwohnerinnen und Einwohnern in Much, Neunkirchen-Seelscheid und Ruppichteroth für die Geduld und das uns entgegengebrachte Vertrauen. Wir sind uns sehr bewusst, dass die letzten 24 Stunden erhebliche Einschränkungen gebracht haben“, erklärte Florian Witt aus dem Betriebsteam des Energieversorgers nach Abschluss der heutigen Reparaturen. Einen weiteren Dank richtete er an die Kommunen, Feuerwehren und den THW für ihren unermüdlichen Einsatz während des Stromausfalls.

Brand in Umspannanlage als Auslöser

Ein Kurzschluss hatte nach Angaben des Energieversorgers am frühen Freitagabend gegen 19.15 Uhr zu einem Brand in der Umspannanlage geführt und den Einsatz der Notstromversorgung für wichtige Gebäude erforderlich gemacht. 41.000 Menschen in den Kommunen Neunkirchen-Seelscheid, Much und Ruppichteroth waren zu diesem Zeitpunkt ohne Strom. Die Behörden riefen zur Nachbarschaftshilfe auf.

„Wichtig ist jetzt, dass die Bürgerinnen und Bürger sich in ihrer Nachbarschaft um ältere oder alleinstehende Menschen kümmern und bei den örtlichen Feuerwehrgerätehäusern mitteilen, wenn Hilfe benötigt wird“, erklärte Landrat Sebastian Schuster (CDU) am Samstag nach einem Krisentreffen mit Vertretern der betroffenen Gemeinden, der Rettungsdienste und des Versorgers.

Neuverlegte Leitung in Betrieg genommen

Der Versorger versucht nach eigenen Angaben auf verschiedenen Wegen die zahlreichen Haushalte so schnell wie möglich wieder mit Strom zu versorgen. Die stark beschädigten Teile der 10 000-Volt-Schaltanlage in Neunkirchen-Seelscheid würden gereinigt, so Westnetz. Zudem liefen Tiefbauarbeiten für eine provisorische Versorgung über eine Anbindung an eine 30.000-Volt-Spannungsebene.

Diese nach Erdarbeiten neuverlegte Leitung, die das Gebäude der Umspannanlage zum Trafo hin umgeht, konnte schließlich am Abend in Betrieb genommen werden. Seither arbeitet die 30.000-Volt-Anlage wieder und wird schrittweise hochgefahren, wodurch die Haushalte, die zu großen Teilen in Much und Ruppichteroth liegen, nach und nach wieder ans Netz angeschlossen werden können.

Die nicht vom Brand, aber von Rußniederschlägen betroffene Schaltanlage der 10 kV-Anlage wurde final gereinigt, wird derzeit aber noch überprüft. Sie sollte nach Abschluss der Prüfung, wenn dabei kein Schaden entdeckt wird, am Abend wieder zugeschaltet werden. Diese versorgt überwiegend Neunkirchen-Seelscheid.

Stromaggregate versorgen Höfe und Mobilfunkmasten

Ruppichteroth-Ort konnte bereits am Freitagabend von Waldbröl aus wieder aufgeschaltet werden. Die restlichen Orte von Ruppichterroth sowie Much und Neunkirchen-Seelscheid können nicht anderweitig versorgt werden.

In den Kommunen waren viele Stromaggregate im Einsatz, zumeist bei Bauernhöfen, um das Melken zu ermöglichen. Die Feuerwehrhäuser wurden als Anlaufstelle für Hilfsbedürftige in Notfällen und zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft mit Notstrom versorgt. Auch ein Mobilfunkmast an der L318 in Much wurde mit Notstrom versorgt. Supermärkte in der betroffenen Region waren geschlossen.

Chaotische Lage durch Stromausfall

Feuerwehr und Polizei waren weiter im Großeinsatz. Laut GA-Informationen wurde in mehreren Bankfilialen wegen des Stromausfalls durch die Wachdienste Alarm ausgelöst.

Polizei und Rettungsdienste aus mehreren Kommunen waren Stunden unterwegs und versuchten Herr der Lage zu werden und sich einen Überblick in den betroffenen Gebieten zu schaffen. Zahlreiche Streifenwagen fuhren die Gebiete ab, um die Lage zu sichern. Rettungskräfte fuhren zu Patienten nach Hause, die privat auf medizinische Geräte angewiesen sind, um ihnen zu helfen.

Laut Einsatzleitung an der Brandstelle wurde das Feuer gegen circa 22.15 Uhr gelöscht. Nach bisherigen Erkenntnissen des Unternehmens Westnetz hatte es eine Kurzschluss gegeben.

Unterstützt wurde der Einsatz auch von der Feuerwehr aus Bornheim. Die Feuerwehr Königswinter wurde in der Nacht ebenfalls alarmiert und kam mit zwei Stromerzeugern, diese kamen aber nicht zum Einsatz.

Empfehlungen der Nina-App

Laut GA-Informationen waren auch Mobilnetze - zum Beispiel der Telekom - von dem Stromausfall betroffen. Wer Netz und die Nina-App installiert hat, kann sich dort über die Lage informieren und bekommt Tipps, wie man sich aktuell verhalten soll. Hier die Informationen:

Wenn Sie Strom über Akkus und Batterien nutzen, verbrauchen Sie nur das Nötigste.

Schalten Sie Rundfunk ein - falls batterie-betrieben.

Informieren Sie sich über alle verfügbaren Medien.

Blockieren Sie nicht den Notruf von Feuerwehr und Polizei durch Nachfragen.

Bei Ausfall des Telefonnetzes suchen Sie im Notfall die nächste Polizei- oder Feuerwehrwache auf.

(mit Material von dpa)