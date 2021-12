Stromausfall im Rhein-Sieg-Kreis : Westnetz arbeitet mit Hochdruck an der Wiederherstellung des Stromnetzes

Ein Stromausfall hat für Chaos in Teilen des Rhein-Sieg-Kreises gesorgt. Foto: Christof Schmoll

Update Rhein-Sieg-Kreis Auch am Samstagmorgen sind Teile des Rhein-Sieg-Kreises weiter ohne Stromversorgung. Ein massiver Stromausfall hat am Freitagabend für chaotische Zustände in den Ortschaften Neunkirchen-Seelscheid, Much und Ruppichteroth gesorgt. Die Arbeiten zur Wiederherstellung des Stromnetzes laufen auf Hochtouren.



Auch am Samstagmorgen sind laut Aussage des Technischen Leiters keine Prognosen über das Ende der Arbeiten möglich. Durch den Brand im Bereich einer KV-Schaltanlage sind Teile der Anlage stark verrusst und müssen kleinteilig gereinigt werden.

Ruppichteroth-Ort konnte gestern Abend von Waldbröl aus wieder aufgeschaltet werden. Die restlichen Orte von Ruppichterroth sowie Much und Neunkirchen-Seelscheid können nicht anderweitig versorgt werden.

Eine Wiederversorgung durch Umschaltungen im Stromnetz sind zurzeit nicht möglich, da die redundante Infrastruktur in der Umspannanlage durch den Brand stark beschädigt wurde, teilte die Westnetz GmbH per Pressemitteilung am Morgen mit.

In den Kommunen sind viele Stromaggregate im Einsatz, zumeist bei Bauernhöfen, um das Melken zu ermöglichen.

Die Feuerwehrhäuser werden als Anlaufstelle für Hilfsbedürftige in Notfällen und zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft mit Notstrom versorgt. Auch ein Mobilfunkmast an der L318 in Much wird mit Notstrom versorgt.

Feuerwehr und Polizei sind weiter im Großeinsatz im Raum Neunkirchen-Seelscheid, Much und Ruppichteroth.

Ein Feuer in einer Umspannstation im Ortsteil Hasenbach gegen 19.15 Uhr hatte zu einem massiven Stromausfall in den genannten Gebieten geführt. Laut GA-Informationen wurde in mehreren Bankfilialen wegen des Stromausfalls durch die Wachdienste Alarm ausgelöst.

Polizei und Rettungsdienste aus mehreren Kommunen waren Stunden unterwegs und versuchten Herr der Lage zu werden und sich einen Überblick in den betroffenen Gebieten zu schaffen. Zahlreiche Streifenwagen fuhren die Gebiete ab, um die Lage zu sichern. Laut Aussage des Netzbetreibers Westnetz gegeüber der Polizei Rhein-Sieg-Kreis wird die Stromversorgung in den Morgenstunden des Samstag wieder hergestellt sein. Von Unfällen oder Einbrüchen, die mit dem Stromausfall in Zusammenhang stehen, hatte die Polizei am Freitagabend keine Kenntnis.

Rund 41.000 Bewohner in den genannten Orten waren betroffen. Ein Teil in der Kommune Ruppichteroth hat seit circa 23 Uhr wieder Strom. Experten bemühen sich aktuell vor Ort um alternative Schaltungen, um die Stromversorgungen notdürftig wiederherzustellen. Zudem fahren Rettungskräfte zu Patienten nach Hause, die privat auf medizinische Geräte angewiesen sind, um ihnen zu helfen.

Laut Einsatzleitung an der Brandstelle wurde das Feuer gegen circa 22.15 Uhr gelöscht. Man geht davon aus, dass es sich um einen Kabelbrand handelte, der zu dem Stromausfall geführt hat.

Unterstützt wird der Einsatz aktuell auch von der Feuerwehr aus Bornheim. Die Feuerwehr Königswinter wurde in der Nacht ebenfalls alarmiert und kam mit zwei Stromerzeugern, diese kamen aber nicht zum Einsatz.

Empfehlungen der Nina-App

Laut GA-Informationen waren auch Mobilnetze - zum Beispiel der Telekom - von dem Stromausfall betroffen. Wer Netz und die Nina-App installiert hat, kann sich dort über die Lage informieren und bekommt Tipps, wie man sich aktuell verhalten soll. Hier die Informationen:

Wenn Sie Strom über Akkus und Batterien nutzen, verbrauchen Sie nur das Nötigste.

Schalten Sie Rundfunk ein - falls batterie-betrieben.

Informieren Sie sich über alle verfügbaren Medien.

Blockieren Sie nicht den Notruf von Feuerwehr und Polizei durch Nachfragen.

Bei Ausfall des Telefonnetzes suchen Sie im Notfall die nächste Polizei- oder Feuerwehrwache auf.

Foto: Christof Schmoll Hier ein Aggregat der Feuerwehr Bad Honnef in Bereitschaft vor dem Feuerwehrgerätehaus in Much.

Foto: Christof Schmoll Die Feuerwehrhäuser werden als Anlaufstelle für Hilfsbedürftige in Notfällen und zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft mit Notstrom versorgt.

