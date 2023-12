22 Störungsmeldungen Stromausfall am Mittwochmorgen in Windeck und Eitorf

In Windeck und Eitorf saßen einige Menschen am Mittwochmorgen kurzzeitig im Dunkeln. Gegen 6.44 Uhr sei in den Gemeinden ein Stromausfall gemeldet worden, sagte eine Sprecherin der Westnetz GmbH. Wie viele Haushalte von dem Ausfall betroffen waren, war zunächst unklar. In der Online-Störungsauskunft des Unternehmens gab es jedoch sieben Meldungen aus Windeck und 15 Meldungen aus Eitorf.