Stuntfrau aus dem Rhein-Sieg-Kreis Sie wurde schon verprügelt, überfahren und hingerichtet

Sie lässt sich verprügeln, hinrichten, von Autos anfahren und von Dächern stürzen. Sie hängt an den Kufen eines fliegenden Hubschraubers, sitzt in Fahrzeugen, die sich wild überschlagen oder landet nach einer Explosion in der Spree. Meistens übersteht sie diese Abenteuer unverletzt – meistens. Tanja de Wendt ist eine erfahrene Stuntfrau, aber auch sie hat schon mal ein paar geprellte Rippen. Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, eine gute Körperbeherrschung und ein ausgeprägter Teamgeist sind essenziell in ihrem Beruf. Den übt die 56-Jährige inzwischen seit 30 Jahren mit großer Leidenschaft aus.