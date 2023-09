Polizei warnt vor Maschen per Messenger 40-Jährige aus Ruppichteroth um 150.000 Euro betrogen

Unbekannte haben eine 40-Jährige aus Ruppichteroth um rund 150.000 Euro betrogen. Die Frau sei am Freitagvormittag von einer vermeintlichen Zollbeamtin angerufen worden, die behauptet habe, dass beim Zoll in Shanghai ein Paket für sie aufgegeben worden sei, teilte die Polizei am Dienstag mit. Danach habe die Ruppichterotherin der Unbekannten ihre Personalien mitgeteilt.