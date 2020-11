Vermutlich Alleinunfall : Tödlicher Verkehrsunfall auf der L189 in Much-Bennrath

Bei dem Unfall in Much-Bennrath kam der Fahrer des Wagens ums Leben. Foto: Christof Schmoll

Much Am Samstagmitag ist ein Auto auf der L189 in Much so schwer verunglückt, dass der Fahrer des Wagens tödlich verletzt wurde. Das Fahrzeug wurde völlig zerstört. Der Rettungseinsatz und die Bergung des Fahrers dauerten mehrere Stunden.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Samstagmittag gingen bei der Rettungsleitstelle gleich mehrere Notrufe wegen eines schweren Verkehrsunfall auf der Wahnbachtalstraße in Much-Bennrath ein.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei ist es dort zu einem Alleinunfall gekommen, bei dem der Fahrer des Wagens tödlich verletzt wurde. Der Fahrer des völlig zerstörten Autos wurde eingeklemmt und musste von den Rettungskräften aus dem Fahrzeug befreit werden. Bislang konnte der Fahrer nicht zweifelsfrei identifiziert werden.

Derzeit gibt es keine Hinweise auf die Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer. Auch ein Gutachter wurde hinzugezogen. Das völlig zerstörte Fahrzeug wurde sichergestellt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

(ga)