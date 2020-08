Gewalttat vermutet : Toter aus Waldstück in Eitorf konnte identifiziert werden

In der Nähe des Bahnhofs Eitorf-Merten ist am 2. August 2020 eine männliche Leiche gefunden worden. Sie lag neben einem kleinen Waldweg in einem trockenen Bachlauf und war mit Ästen abgedeckt. Foto: Nicolas Ottersbach

Eitorf Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, konnte die Identität des Mannes anhand von Fingerabdrücken und der DNA inzwischen geklärt werden. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handelt.

Nach dem Fund einer Leiche in einem Waldstück in der Nähe des Bahnhofs in Eitorf-Merten am Sonntag steht die Identität des Toten nun fest. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, handelt es sich bei dem Mann um einen 46-Jährigen aus dem rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreis. Der Mann konnte anhand von Fingerabdrücken und seiner DNA identifiziert werden.

Ermittler hatten die Leiche, die am Sonntag in dem Waldstück gefunden wurde, am Montag obduziert. Es habe sich der Verdacht eines Tötungsdelikts bestätigt. Laut Polizei wies der Leichnam Anzeichen von Gewalteinwirkung auf.

Die Stelle, an der der Mann gefunden wurde, liegt versteckt an einem Trampelpfad zum Natursteig Sieg, der nach Aussage von Anwohnern selten benutzt wird. Nach GA-Informationen war die Leiche mit Ästen abgedeckt. Sie muss laut Polizei aufgrund ihres Zustands schon länger in dem schmalen, trockenen Bachlauf in unübersichtlichem Gelände gelegen haben. Das Waldstück befindet sich in der Nähe des Burgwegs am Bahnhof von Eitorf-Merten.

Zeugen alarmierten am Sonntagvormittag gegen 9.30 Uhr die Polizei, nachdem sie die Leiche des Mannes entdeckt hatten. Beamte der Kreispolizei des Rhein-Sieg-Kreises führten erste Ermittlungen am Fundort durch. Da ein Tötungsdelikt von Anfang an nicht auszuschließen war, übernahm eine Mordkommission der Bonner Polizei die weiteren Ermittlungen, die auch am Montag vor Ort fortgesetzt wurden. Die Beamten befragten Anwohner und Passanten.