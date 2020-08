Verdacht auf Totschlag : Zwei Festnahmen nach Leichenfund im Wald bei Eitorf

Die Leiche lag neben einem kleinen Waldweg in einem trockenen Bachlauf und war mit Ästen abgedeckt. Foto: Nicolas Ottersbach

Eitorf In einem Waldstück bei Eitorf ist am Sonntag die Leiche eines 46-Jährigen entdeckt worden. Nun hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen, die den Mann im Streit getötet haben sollen.



Nach dem Fund eines Toten in einem Waldstück in der Nähe des Bahnhofs in Eitorf-Merten am Sonntag hat die Polizei zwei Männer festgenommen. Ein 30-Jähriger aus dem Rhein-Sieg-Kreis sowie ein 20-Jähriger aus Rheinland-Pfalz sollen den 46-Jährigen getötet haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Demnach hatte sich der Verdacht gegen die beiden Männer nach der Befragung von Zeugen zunehmend konkretisiert. Einer der Festgenommen kannte den Toten seit längerer Zeit persönlich. Die beiden Verdächtigen sollen den 46-Jährigen vor rund zwei Wochen nach einem Streit in dem Waldstück getötet haben. Anschließend legten sie der Polizei zufolge den Toten in einen ausgetrockneten Bachlauf ab und deckten ihn mit Erde und Ästen zu. Die Männer sind bereits polizeibekannt und sollen wegen des Verdachts des Totschlags noch an diesem Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

