Fäkalien in der Schulküche hinterlassen : Unbekannte steigen in Eitorfer Grundschule ein

In Eitorf sind Unbekannte in die Grundschule eingedrungen und haben dort für ziemliches Chaos gesorgt. Foto: Carsten Rehder/Symbolbild

Eitorf Unbekannte sind am vergangenen Wochenende (23./24. September) in eine Eitorfer Grundschule eingebrochen. Dabei zerstörten sie Möbel und hinterließen Fäkalien. Die Polizei bittet jetzt um Hilfe bei der Fahndung.

In Eitorf ist am vergangenen Wochenende eine Gruppe mutmaßlich jugendlicher Einbrecher in die Grundschule an der Brückenstraße eingebrochen. Zwischen Freitag, 17.30 Uhr, und Samstag, 14 Uhr, verschafften sich die Täter Zutritt zum Gebäude. Daüfr kletterten die Unbekannten laut Polizei durch ein eingeschlagenes Toilettenfenster.