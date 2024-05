Unfälle am 1. Mai Mehrere Motorradfahrer bei Unfällen in Lohmar verletzt

Gleich drei Unfälle in Lohmar haben zahlreiche Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr sowie der Polizei am Mittwochnachmittag auf den Plan gerufen. In Naaferberg kam ein 63-jähriger Kleinkraftradfahrer aus Troisdorf in einer Kurve zwei Motorradfahrern entgegen. Aus noch ungeklärter Ursache stieß er mit einem der Motorräder frontal zusammen. Der in den Gegenverkehr geratene Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann ins Krankenhaus. Der andere Motorradfahrer, ein 58-Jähriger aus Lohmar, erlitt schwere Verletzungen und kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Der genaue Unfallhergang ist der Polizei zufolge noch unklar und werde ermittelt. Dazu wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei aus Gummersbach angefordert. Die Bönnerbergstraße war zeitweise gesperrt.