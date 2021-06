Stau in Richtung Köln : Mehrere Verletzte bei Unfall auf der A3 bei Lohmar

Lohmar Auf der A3 in Höhe der Anschlussstelle Lohmar hat es am Montagmittag einen Unfall gegeben. Ein Auto hat sich dabei überschlagen. Nach ersten Informationen wurden drei Menschen verletzt.

Einen schweren Unfall hat es am Montagmittag im Baustellenbereich der A3 im Bereich Lohmar in Fahrtrichtung Köln gegeben. Nach ersten Informationen von vor Ort sind zwei Fahrzeuge kollidiert, ein Nissan mit drei Personen an Bord überschlug sich in der Folge. Drei Menschen wurden verletzt, einer davon schwer. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.