Unfall in Lohmar : Radfahrer wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein Radfahrer ist am Montagmittag an einer Kreuzung in Lohmar von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte ein 30-jähriger Autofahrer gegen 13 Uhr vom Gewerbegebiet Burg Sülz nach links auf die L288 (Sülztalstraße) abbiegen. Dabei erfasste der Autofahrer den Radfahrer, der einmal quer über die Kreuzung in Richtung des Gewerbegebiets fuhr.