Sperrung in Fahrtrichtung Köln Auto stürzt von A3 in die Sülz - zwei Menschen verletzt

Lohmar · Ein mit zwei Menschen besetztes Auto ist am Sonntagvormittag bei Lohmar-Nord von der A3 abgekommen und in den Fluss Sülz gestürzt. Einer der Insassen musste reanimiert werden. Die A3 ist derzeit in Fahrtrichtung Köln voll gesperrt.

04.02.2024 , 13:07 Uhr

Das Auto war mit zwei Menschen besetzt. Foto: Christof Schmoll





Von Christof Schmoll und Christine Bähr