Unfall in Höhe Windhagen : Lkw-Fahrer wird auf der A3 eingeklemmt und schwer verletzt

Auf der A3 hat es in der Nacht einen schweren Unfall gegeben. Foto: Ulrich Felsmann

Windhagen Auf der A3 in Höhe Windhagen ist in der Nacht auf Mittwoch ein Lkw auf einen vorausfahrenden Sattelzug aufgefahren. Der Fahrer wurde dabei in seinem Führerhaus eingeklemmt und schwer verletzt.



Ein Lastwagen ist in der Nacht auf Mittwoch auf der A3 bei Windhagen auf einen vorausfahrenden Sattelzug aufgefahren. Der Fahrer des hinteren Lkw wurde bei dem Unfall in seiner Fahrerkabine eingeklemmt und schwer verletzt.

Die beiden Lkw waren in der Nacht gegen 3.30 Uhr in Fahrtrichtung Köln unterwegs, als sich der Unfall ereignete. Warum der bulgarische Fahrer des hinteren Lkw auf den Sattelzug auffuhr, ist bislang nicht klar. Die Rettungskräfte musste die beiden Lkw erst auseinanderziehen, um den Mann befreien zu können. Mit hydraulischem Rettungsgerät konnten sie schließlich das Führerhaus öffnen und den 19-Jährigen befreien. Der Mann wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 27-jährige Fahrer des vorderen Sattelzuges wurde durch den Aufprall leicht verletzt und ebenfalls in eine Klinik gebracht.

Die Autobahn 3 wurde auf dem Abschnitt für rund zwei Stunden voll gesperrt. Auf der Strecke kam es zu einem langen Rückstau. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

(ga)