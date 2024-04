Unfall auf B 256 20-Jähriger bei Windeck aus Wagen geschleudert - lebensgefährlich verletzt

Ein 20-Jähriger ist am frühen Samstagmorgen bei einem Unfall auf der B 256 bei Windeck lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann sei gegen 4 Uhr in Richtung Windeck-Au unterwegs gewesen, teilte die Polizei des Rhein-Sieg-Kreises am Samstagmittag mit. Am Ende einer Linkskurve habe er aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sei mit einer Hangsicherung sowie einem Baumstumpf kollidiert. Dann sei der 20-Jährige aus dem Auto geschleudert worden.