Unfall in Neunkirchen-Seelscheid : 28-Jähriger überschlägt sich auf B56 mit Pkw und wird schwer verletzt

Neunkirchen-Seelscheid Am frühen Samstagmorgen hat sich im Ortsteil Oberheister von Neunkirchen-Seelscheid ein 28-Jähriger mit seinem Pkw auf der B56 überschlagen und dabei schwer verletzt. Der junge Mann stand bei dem Unfall offenbar unter Alkoholeinfluss.

Ein 28-jähriger Mann aus Neunkirchen-Seelscheid ist am frühen Samstagmorgen mit seinem Wagen auf der B56 Richtung Much in Höhe des Orteil Oberheister über eine Verkehrsinsel gegen einen Findling und einen Baum gestoßen. Der Mercedes überschlug sich dabei und kam auf dem Dach in etwa 20 Meter Entfernung hinter der Mittelinsel zum Stillstand.