Unfall auf der B484 Transporter prallt am Kreuz Lohmar frontal mit Auto zusammen

Die Autobahnzufahrt zur Autobahn A3 in Richtung Frankfurt am Main sowie die Unfallstelle im Kreuzungsbereich der B484 in Höhe des Lohmarer Kreuzes wurden während der Unfallaufnahme gesperrt. Die Polizei leitet den Verkehr in Richtung Siegburg daher über die A3 zum Kreuz Siegburg um. In Richtung Lohmar in der Gegenrichtung zur Unfallstelle ist die doppelspurige B484 jedoch einspurig weiter befahrbar. Einsetzender Starkregen behinderten die Unfallaufnahme.