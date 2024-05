K34 bei Lohmar 17-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Der Motorradfahrer sei gegen 14 Uhr in Fahrtrichtung Lohmar-Kreuznaaf zur B484 unterwegs gewesen. In Höhe des Weilers Lohmar-Weeg sei die 34-jährige Fahrerin des Kleintransporters von rechts auf die Straße eingebogen und dort mit dem 17-Jährigen zusammengestoßen. Der Jugendliche hatte an dieser Stelle Vorfahrt.