Unfall auf B487 20-jährige Motorradfahrerin kollidiert mit Auto und wird schwer verletzt

Eine Motorradfahrerin ist am Sonntagvormittag bei einem Unfall auf der B487 in Ingersau schwer verletzt worden. Laut Polizei war die 20-jährige Königswinterin aus Lohmar kommend in Richtung Hennef unterwegs, als sie in der Ortslage Ingersau eine 79-Jährige, die mit ihrem Wagen vor ihr unterwegs war, überholen wollte. Genau inm diesem Moment bog die Autofahrerin jedoch nach links in die Winterscheider Straße ab und es kam zum Zusammenstoß.