Unfall bei Much : Zwei Schwerverletzte bei Zusammenstoß auf der B56

Symbolbild. Foto: DPA

Much Am späten Freitagabend sind auf der B56 bei Much zwei Pkw kollidiert. Ein 59-Jähriger und eine 45 Jahre alte Frau wurden dabei schwer verletzt. Eine 34-jährige Fahrerin hatte zwei Promille im Blut.



Gegen 22.45 Uhr am Freitagabend kam es auf der B56 bei Much zu einem folgendschweren Unfall. Eine 34-jährige Mercedes-Fahrerin fuhr mit ihrer 45 Jahre alten Beifahrerin laut Polizeiangaben in Höhe der Anschlussstelle Siegburg vermutlich bei „Rot“ auf die dortige Kreuzung. In der Folge kollidierte sie mit einem aus der Richtung der A560 herannahenden BMW.

Bei dem heftigen Zusammenstoß wurden der 59-jährige BMW-Fahrer und die 45-jährige Beifahrerin im Mercedes schwer verletzt und mussten in eine nahe gelegene Klinik zur weiteren medizinischen Versorgung gebracht werden. Die 16-jährige Tochter und die Mercedes-Fahrerin wurden leicht verletzt.

Wie die Polizei weiter mitteilte stand die 34-jährige mutmaßliche Unfallverursacherin unter Alkoholeinfluss. Eine Test am Unfallort ergab bei ihr knapp zwei Promille im Blut. Daraufhin ordneten die Einsatzkräfte eine Blutprobe an und stellten den Führerschein der alkoholisierten Fahrerin sicher.

(ga)