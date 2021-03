Fahrer schwer verletzt : Auto stürzt in Dreisbach bei Neunkirchen-Seelscheid

Neunkirchen Bei Neunkirchen-Seelscheid hat sich ein Auto an einer für Unfälle bekannten Linkskurve überschlagen. Der 18-jährige Fahrer musste schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein spektakulärer Verkehrsunfall ereignete sich am Montagabend zwischen Neunkirchen-Seelscheid und dem Bröltal auf der Bundesstraße 507. Ein 18-jähriger Autofahrer aus Neunkirchen-Seelscheid kam in einer gefahrenbekannten Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke, nachdem er das Fahrzeug noch etwa 50 Meter über eine abfallende Böschung gesteuert hatte. Der 18-Jährige wurde schwer verletzt und in zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.