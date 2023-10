Ermittlungen gegen 78-jährigen Ehemann Frau in Eitorf unter Auto geraten und schwer verletzt

Er fuhr demnach gegen 10.45 Uhr am Sonntagmorgen aus der Garage an der Asbacher Straße. Um seine Frau einsteigen zu lassen, parkte er in der Grundstückseinfahrt an Hanglage und verließ das Auto, um sich die Jacke auszuziehen. Dabei hatte er offenbar nicht die Handbremse gezogen, sodass der Opel sich in Bewegung setzte. Die 76-Jährige wollte in diesem Moment gerade auf der Beifahrerseite einsteigen, wurde durch die geöffnete Tür dann aber zu Boden gerissen und geriet unter das Auto. Schwer verletzt kam sie in ein Krankenhaus.