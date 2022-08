Tödlicher Unfall : Mann stirbt bei Zusammenstoß von Schulbus und Pkw in Eitorf

Eitorf Auf der L333 bei Eitorf sind am Montagmittag ein Auto und ein Schulbus frontal zusammengestoßen. Der Pkw-Fahrer wurde dabei tödlich verletzt, der Beifahrer sowie zwei Schüler wurden teils schwer verletzt.

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Schulbus in Eitorf ist am Montagmittag ein 74-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Dessen 49 Jahre alter Beifahrer erlitt schwere Verletzungen. Zwei acht und zehn Jahre alte Schüler, die in dem Schulbus saßen, wurden leicht verletzt, teilte die Polizei mit.

Demnach fuhr der 74-Jährige gegen 11.50 Uhr die L333 aus Richtung Hennef in Richtung Eitorf, als er aus bislang unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geriet und frontal mit einem Schulbus kollidierte. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Männer in dem Pkw eingeklemmt. Der 74-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Rettungskräfte flogen den schwer verletzten Beifahrer in eine Klinik.