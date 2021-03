Rettungshubschrauber im Einsatz : Pedelecfahrer bei Kollision in Eitorf schwer verletzt

Pedelecfahrer bei Kollision in Eitorf schwer verletzt

Eitorf Ein 72 Jahre alter Pedelecfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Eitorf schwer verletzt worden. Der 31 Jahre alte Autofahrer übersah den Fahrradfahrer beim Abbiegen in einem Kreisverkehr.

Ein 72 Jahre alter Pedelecfahrer ist bei einer Kollision mit einem Auto in Eitorf schwer verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Mittwochnachmittag mitteilte.