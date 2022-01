Unfall in Eitorf : Totes Tier könnte Wolf aus Eitorfer Rudel sein

Unfall in Eitorf

Ein Wolf könnte in Eitorf von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden sein. Foto: dpa/Boris Roessler

Eitorf Ein Autofahrer hat am Samstag in Eitorf ein Tier erfasst und tödlich verletzt. Die äußerer Erscheinung spricht für einen Wolf - möglicherweise aus dem Eitorfer Rudel. Eine genetische Untersuchung soll Gewissheit bringen.

Es könnte das erste Mal sein, dass ein Wolf im Rhein-Sieg-Kreis nach einem Verkehrsunfall gestorben ist. Ein Auto hatte am Samstagvormittag auf der Landesstraße 86 südlich des Eitorfer Ortes Obereip ein Tier angefahren und dabei tödlich verletzt. Der Fahrer alarmierte die Polizei, ein Passant zudem den Wolfsberater Oliver Dreger vom Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft. „Das äußere Erscheinen spricht dafür, dass es sich um einen Wolf handelt“, sagt der Förster aus dem Revier Rodder mit Blick auf Fellfärbung und Körperbau des toten Tieres. Gewissheit werde aber erst die genetische Untersuchung bringen.

Dreger spricht von einem jungen Rüden. Das tote Tier sei nun zunächst zum Veterinäramt des Rhein-Sieg-Kreises gebracht worden. In den nächsten Tagen soll es im Berliner Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung näher untersucht werden. Über die Genetik könnte dann auch festgestellt werden, ob das Tier zum Leuscheider Rudel gehört, das sich an der Grenze von Rheinland-Pfalz zu Nordrhein-Westfalen zwischen Altenkirchen und Sieg aufhält. In Rheinland-Pfalz waren schon mehrere junge Wölfe aus dem Rudel bei Autounfällen gestorben.