Unfall auf der L 288 Ersthelfer retten Insassen in Lohmar aus brennendem Auto

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Sülztalstraße (L 288) in Lohmar wurden in der Nacht auf Sonntag zwei PKW-Insassen schwer verletzt. Der 27-jährige Ruppichterother und seine 20-jährige Mitfahrerin waren kurz vor ein Uhr von Rösrath nach Lohmar unterwegs. Nach der Spurenauswertung der Polizei geriet das Fahrzeug vom Typ Seat Ibiza auf einer langen Geraden im Sülztal auf das Straßenbankett. Vermutlich durch plötzliches Gegenlenken kam der Kleinwagen in der Folge nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen der Bäume der Deutschen Alleenstraße. Nach Zeugenangaben sei das Fahrzeug direkt in Brand geraten.