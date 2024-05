Verkehrsunfall in Lohmar Kleinwagen nach Unfall in Lohmar im Vollbrand

Ein Opel Corsa ist in der Nacht zu Freitag am Rande der Kreisstraße 37 in Lohmar gegen ein Baum geprallt und ging in Flammen auf. Zunächst bestand die Sorge, es könnten sich noch Personen im Fahrzeug befinden. Anwohner hatten die Feuerwehr gegen 2.45 Uhr verständigt, nachdem sie den Kleinwagen gegen einen Baum prallen sehen haben. Der Opel Corsa hatte die Krahwinkeler Straße (K 37) aus Breidt kommend in östlicher Richtung befahren. In Höhe des Ortseingangs von Krahwinkel prallte er aus noch unbekanntem Grund linksseitig der Fahrbahn gegen einen Baum.