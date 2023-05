Radfahrer erfasst Frau Rennradfahrer und Fußgängerin bei Unfall in Lohmar verletzt

Bei einem Unfall in Lohmar sind am Donnerstag ein Rennradfahrer und eine Fußgängerin verletzt worden. Gegen 10.15 Uhr ging die 33-Jährige mit einer weiteren Frau auf der Röllberger Straße von Lohmar-Grimberg in Richtung Kreuzhäuschen spazieren, wie die Polizei mitteilt. Da es dort keinen Gehweg gibt, liefen die beiden Frauen auf der Fahrbahn. Ein 43-jähriger Rennradfahrer aus Gladbeck fuhr in die gleiche Richtung und erfasste die Fußgängerin ungebremst von hinten. Nach eigenen Angaben sei der Rennradfahrer von einer Benachrichtigung auf seinem Navigationsgerät abgelenkt gewesen, heißt es von der Polizei.