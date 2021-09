Unfall in Lohmar : 18-Jährige verletzt sich bei Zusammenstoß mit Linksabbiegerin schwer

Am Mittwochnachmittag kollidierte eine 20-jährige Pkw-Fahrerin auf der Hauptstraße in Lohmar auf der Kreuzung Höhe Jabachhalle mit einer 18-jährigen Citroën-Fahrerin. Foto: Christof Schmoll

Lohmar Am Mittwochnachmittag sind auf der Kreuzung nahe dem Schulzentrum an der Jabachhalle in Lohmar zwei Pkw kollidiert. Eine 18-jährige Fahrerin wurde dabei schwer verletzt.



Gegen 14 Uhr am Mittwochnachmittag wollte laut Polizeiangaben eine 20-jährige Opel-Fahrerin von der Hauptstraße in Lohmar nach links in Richtung Schulzentrum an der Jabachhalle abbiegen. Dabei übersah sie vermutlich einen entgegenkommenden Citroën, der ebenfalls eine Grünphase und somit Vorfahrt hatte. Die 18-jährige Fahrerin des Citroën konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem abbiegenden Opel zusammen.

Durch den heftigen Aufprall wurde die 18-Jährige laut Aussage der Rettungskräfte schwer verletzt und musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert werden. Die 20-jährige Opel-Fahrerin kam hingegen mit leichten Verletzungen davon.

Aufgrund des folgenschweren Unfalls wurde die Hauptstraße in Richtung Donrath komplett gesperrt.

