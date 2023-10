Unfall in Lohmar Fahrradfahrer stößt mit Wildschwein zusammen

Mit dem Vorderrad ist ein 62-jähriger Radfahrer am Mittwochmorgen gegen ein Wildschwein gestoßen. Er fiel über den Lenker zu Boden und wurde verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, geschah der Unfall gegen 6.30 Uhr auf der Landstraße 288 in Lohmar-Scheiderhöhe.