8000 Euro Sachschaden : Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Lohmar

Lohmar Bei einem Verkehrsunfall in Lohmar sind am Donnerstagabend zwei Autos zusammengestoßen. Dabei wurden zwei Personen verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall in Lohmar mit zwei beteiligten Autos sind am Donnerstagabend zwei Personen verletzt worden. Ein 27-Jähriger aus Sankt Augustin fuhr nach Angaben der Polizei mit seinem VW gegen 22.20 Uhr auf der B484 in Richtung Overath. Er wollte die Kreuzung B484/Bachermühle überqueren, als ihm ein 52-jähriger Opel-Fahrer entgegenkam. Als dieser auf der Kreuzung nach links in Richtung Neuhonrath abbiegen wollte, habe er nach eigenen Angaben das andere Auto übersehen und die beiden Fahrzeuge stießen zusammen.