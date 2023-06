Unfall in Neunkirchen-Seelscheid 86-jähriger Autofahrer fährt Kind auf Laufrad an

Am Dienstagnachmittag hat ein 86-jähriger Autofahrer ein dreijähriges Kind angefahren, das auf einem Laufrad fuhr. Das Mädchen habe sich dabei leicht verletzt, berichtet die Polizei am Donnerstag. Gegen 15 Uhr sei der 86-Jährige von der Hauptstraße in Neunkirchen-Seelscheid kommend auf die Walzenrather Straße gefahren, als eine Radfahrerin ihm auf der Fahrbahn entgegenkam.