Ruppichteroth : Motorradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Sonntag bei einem Unfall zwischen Ruppichteroth und Much schwer verletzt worden. Foto: Stefan Ouchner/Symbol

Ruppichteroth Ein 65-jähriger Kölner ist am Sonntagnachmittag auf der Landstraße zwischen Ruppichteroth und Much mit seinem Motorrad gestürzt. Aufgrund seiner schweren Verletzungen musste der Mann per Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden.



Ein Motorradfahrer ist am Sonntag auf der Landstraße 312 bei Ruppichteroth-Retscheroth gestürzt. Er wurde dabei schwer verletzt. Der 65-jährige Kölner war nach Angaben der Polizei gegen 13.30 Uhr mit seiner Harley Davidson auf der kurvigen Landstraße von Ruppichteroth in Richtung Much unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve setzte er in Schräglage mit einer Fußraste auf und verlor die Kontrolle über das Motorrad. Daraufhin stürzte der 65-Jährige und rutschte in den linken Straßengraben. Das Motorrad stellte sich dabei auf und kippte auf den Mann.

Nachfolgende Verkehrsteilnehmer leisteten dem Schwerverletzten Erste Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst. Per Rettungshubschrauber wurde ein Notarzt eingeflogen, der Motorradfahrer wurde anschließend in eine Kölner Klinik geflogen.

Die Unfallstelle wurde für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme gesperrt. Das Motorrad musste mit erheblichen Beschädigungen abtransportiert werden.

