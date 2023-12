Neunkirchen-Seelscheid Drei Verletzte nach Auffahrunfall auf der B56

Bei einem Autounfall auf der B56 sind am Montagmorgen drei der vier beteiligten Personen verletzt worden. Ein Bus der Linie SB56, der auf der Bundesstraße in Richtung Siegburg unterwegs war, war nach GA-Informationen gegen 9 Uhr in Höhe der Gemeindegrenze Neunkirchen-Seelscheid auf einen vorausfahrenden Geländewagen aufgefahren. Der Bus schob den Geländewagen demnach gegen einen BMW, welcher dann weiter auf einen vorausfahrenden Lkw geschoben wurde.