Verkehrsunfall zwischen Lohmar und Troisdorf : Motorradfahrer verletzt sich bei Auffahrunfall

Troisdorf/Lohmar Nach einem Auffahrunfall auf der L84 musste ein Motorradfahrer im Krankenhaus behandelt werden. Für die Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Straße.

Der 21 Jahre alte Motorradfahrer aus Velbert fuhr von Troisdorf-Altenrath kommend bergab in Richtung Lohmar. Am Ende der Brücke über die A3 wollte er nach links in die Zufahrtraße zu einem Campingplatz abbiegen und verlangsamte seine Fahrt. In dem Moment fuhr ein 33 Jahre alter Lohmarer mit seiner Suzuki auf das Heck des Wagens auf und stürzte. Der Motorradfahrer wurde an der Unfallstelle notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr sperrte die Unfallstelle ab und nahm ausgelaufene Flüssigkeiten auf.