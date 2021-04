Auto überschlug sich : 19-Jähriger bei Unfall in Windeck lebensgefährlich verletzt

Windeck Ein 19-Jähriger ist auf der K7 in Windeck von der schneebedeckten Fahrbahn abgekommen und hat sich mit seinem Wagen überschlagen. Der Autofahrer erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen.

Ein 19-Jähriger ist bei einem Unfall in Windeck lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann aus Siegburg am Mittwochmorgen gegen 9.15 Uhr in seinem VW Polo in Windeck auf der Kreisstraße 7 von Weyerbusch in die Richtung von Rosbach unterwegs, als er in Höhe der Einmündung der Landstraße 312 auf der verschneiten Straße die Kontrolle über das Auto verlor.