Unfall in Windeck : 19-Jähriger schläft am Steuer ein und überschlägt sich

Windeck Noch Glück im Unglück hatte ein 19-Jähriger in Windeck, nachdem er sich mit seinem Lieferwagen auf der Landstraße 333 überschlug. Er erlitt nur leichte Verletzungen. Vermutlich war er am Steuer eingeschlafen.

Am Mittwoch gegen 15.30 Uhr ist ein 19-Jähriger mit seinem Lieferwagen auf der Landstraße 333 zwischen Hurst und Distelhausen verunglückt. Laut Angaben der Polizei gab der Fahrer an, am Steuer eingenickt zu sein. Kurz vor dem Ortseingang Distelhausen kam er in einer dortigen Rechstkurve von der Fahrbahn ab, bis er sich mit seinem Fahrzeug in einem nahegelegenen gerodeten Waldstück schließlich überschlug.