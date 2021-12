Unfall in Windeck : Fußgänger wird zwischen zwei Autos eingeklemmt

Unfall in Windeck

Windeck Bei einem Treffen für den Kauf eines gebrauchten Autos an einem Feldweg in Windeck hat es einen Unfall gegeben. Ein 42-Jähriger ist zwischen zwei Fahrzeugen eingeklemmt worden. Die Polizei ermittelt.

Ein 42-Jähriger aus Windeck ist am Mittwochabend zwischen zwei Autos eingeklemmt und am Bein verletzt worden. Die genauen Umstände des Vorfalls sind noch nicht vollständig geklärt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.