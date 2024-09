Unfall auf der A3 in Höhe der Autobahnrastanlage Sülztal in Lohmar Ein Verletzter bei Unfall auf der A3 in Lohmar

Am Sonntagmorgen gegen 9.15 Uhr ist es auf der Autobahn 3 in Lohmar in Fahrtrichtung Köln zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei am Unfallort ist der Fahrer eines Jaguar XE zunächst mit seinem Wagen gegen die Betonschrammwand in der Mitte zwischen den Richtungsfahrbahnen gefahren. Dabei verlor er das linke Vorderrad. Ein nachfolgendes Auto fuhr über das verlorene Vorderrad und wurde dabei beschädigt.