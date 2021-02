Unfall auf abschüssiger Straße : Zwei Autofahrer bei Frontalzusammenstoß in Lohmar verletzt

Nach dem Frontalzusammenstoß in Lohmar sind beide Fahrer verletzt in ein Krankenhaus gekommen. Foto: Christof Schmoll

Lohmar Auf einer abschüssigen Landstraße in Lohmar sind am Montag zwei Autos zusammengestoßen. Dabei wurden die beiden Fahrer verletzt. An der Unfallstelle entdeckte die Polizei einen starken Ölfilm.



Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Lohmar-Wahlscheid sind zwei Menschen am Montag verletzt worden. Die beiden Autofahrer im Alter von 34 und 70 Jahren kamen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Montag vor Ort mitteilte.

Demnach waren die Fahrzeuge auf der Schiffarther Straße, einer abschüssigen Landstraße, mit rund 60 bis 70 Kilometern pro Stunde unterwegs. Der 34-Jährige sei talwärts gefahren, als die Autos nahezu frontal zusammenstießen. An der Unfallstelle hätten Polizisten einen starken Ölfilm entdeckt.

Die Unfallursache war am Montag zunächst unklar. Die Fahrer könnten noch nicht befragt werden. Laut Angaben der Polizei wird mitunter nun geprüft, ob der Ölfilm ursächlich für den Unfall war.

(ga)