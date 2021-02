21-Jähriger bei Ruppichteroth schwer verletzt : Motorradfahrer stößt bei Überholmanöver mit Auto zusammen

Ruppichteroth Ein 21-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstag mit einem Auto zusammengestoßen, als er dabei war, einen Müllwagen zu überholen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Ein 21-Jähriger ist am Donnerstag bei einem Unfall mit seinem Motorrad auf der Kreisstraße 17 im Derenbachtal schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Kölner zusammen mit einer 23-Jährigen unterwegs, die ebenfalls mit dem Motorrad fuhr. In Höhe der Ortschaft Ruppichteroth-Tanneck überholte die junge Frau einen Müllwagen. Als der 21-Jährige ebenfalls zum Überholvorgang ansetzte, stieß er mit einem ihm entgegenkommenden Auto zusammen. Eine 28-Jährigen aus Breitscheid fuhr den Wagen, die die Kollision nicht mehr verhindern konnte, wie die Polizei sagt.