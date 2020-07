25-Jähriger tot aufgefunden : Unklare Hintergründe bei Leichenfund im Wahnbachtal

Im Wahnbachtal in Neunkirchen-Seelscheid wurde ein 25-Jähriger tot aufgefunden. Foto: Christof Schmoll

Neunkirchen-Seelscheid Ein als vermisst gemeldeter 25-Jähriger ist am frühen Samstagmorgen in einem Waldgebiet des Wahnbachtals in Neunkirchen-Seelscheid tot aufgefunden worden. Die Umstände seines Todes sind bisher unklar.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christof Schmoll

Nach einer zweistündigen Suchaktion in den Waldgebieten entlang des Wahnbachtals in Neunkirchen-Seelscheid hat die Polizei in der Nacht gegen 0.30 Uhr einen 25-Jährigen, der von seinem Vater als vermisst gemeldet worden war, abseits von Waldwegen tot aufgefunden.

Aufgrund des äußeren Verletzungsbildes, über das aus ermittlungstaktischen Gründen noch keine näheren Angaben gemacht wurden, sei sofort der Tod des Neunkirchen-Seelscheiders ersichtlich gewesen.

An der Absuche hatten sich neben zahlreichen Polizisten auch Kräfte einer Rettungshundestaffel und der Vater des 25-Jährigen mit mehreren Jagdkollegen beteiligt. Eine von der Feuerwehr Sankt Augustin angeforderte Drohne kam nicht mehr zum Einsatz.

Nach dem Fund musste die Landesstraße 189 voll gesperrt werden, damit das betreffende Waldstück nahe der Ortschaft Oberwennerscheid an einem Hang oberhalb der Fahrbahn von der örtlichen Feuerwehr ausgeleuchtet werden konnte. Bis in die Morgenstunden dauerten die Untersuchungen der Fundstelle durch die Kripo, einen Gerichtsmediziner und die Spurensicherung an.

Für einen parallelen Einsatz sorgten Hilferufe, die noch nach dem Auffinden des Toten aus naheliegenden Waldstücken drangen, aber aufgrund des Schalls akustisch nicht lokalisiert werden konnten.

Zudem waren knapp zehn Schüsse zu hören, für die keine Begründung vorlag. Um die Geschehnisse aufzuklären, wurde ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera eingesetzt.