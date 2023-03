Wildpflanzen im Rhein-Sieg-Kreis „Unkraut“ ist viel nützlicher, als viele denken

Wildpflanzen, die heute vielfach mit Pestiziden bekämpft werden, seien Nahrung und Lebensraum vieler Wildtiere. Und mehr noch: „Viele dieser Wildpflanzen lassen sich etwa in der Tierheilkunde zur Herstellung von Rezepten verwenden – gerade für den täglichen Gebrauch zur Unterstützung bei der Heilung kleinerer Verletzungen und Erkrankungen“, so Anschütz. Die heimischen Wildkräuter galten früher wie heute als Lieferanten wichtiger Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine und Mikroorganismen. „Viele der Kräuter wurden lange als Gemüse gegessen und gehörten in die alltägliche Küche. Nach dem Krieg wurden einige der Kräuter, die auch heute noch verwendet werden, als ‚Arme-Leute-Essen‘ bezeichnet“ so die Windeckerin. Wenn sie im Frühjahr Kartoffelsuppe koche, seien Brennnesseln fester Bestandteil des Rezepts. Als Salat biete sich zum Beispiel junger Löwenzahn an.