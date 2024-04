Unser Dorf hat Zukunft Wettbewerb ist auf der Suche nach weiteren Teilnehmern

Als weiteren Grund für die geringe Anzahl an Bewerbungen nennt der Kreis die zeitlichen Umstände. Die Osterferien lagen innerhalb der Bewerbungsfrist. Den Vereinen will man jetzt mehr Vorlauf für ihre Abwägungen zum Wettbewerb einräumen. Nolden sieht jedoch keine Gefahr für die Realisierung des Wettbewerbs in der Region. „Die Anmeldezahlen bewegen sich im Rahmen der Vorjahre“, sagt er. „2017 waren es 18 Dörfer, die teilgenommen haben, 2022 waren es 16.“ In den jeweiligen Folgejahren fand der Wettbewerb auf Landes- und Bundesebene statt.