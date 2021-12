Fahrer stand unter Alkoholeinfluss : Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall in Ruppichteroth

Ruppichteroth Bei einem Verkehrsunfall am Freitag in Ruppichteroth haben sich fünf Personen verletzt. Darunter auch zwei Kinder. Einer der Fahrer soll unter Alkoholeinfluss gestanden haben.

Gegen 16.44 Uhr war ein 57-Jähriger aus Ruppichteroth mit seinem Mercedes-Benz auf der B478 in Richtung Hennef unterwegs. In Höhe der Ortslage Harth kam der Mann bei einer leichten Krümmung der Straße mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr. Zur gleichen Zeit war in entgegengesetzter Richtung ein 42-Jähriger mit seinem Opel Corsa und drei weiteren Insassen im Alter von 36, sechs und zwei Jahren, auf der Straße unterwegs. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, sodass die beiden Fahrer und die weiteren Insassen verletzt wurden.